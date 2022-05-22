38-летний Джиордано продлил контракт с «Торонто» на два года

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Марк Джиордано подписал новый двухлетний контракт с клубом, сообщает пресс-служба «кленовых листьев».
По ходу текущего сезона НХЛ 38-летний защитник был обменян из «Сиэтл Кракен». Он принял участие в 75 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал 27 результативных передач, суммарно набрав 35 очков при общем показателе полезности «-9» и 57 минутах штрафного времени. В плей-офф Джиордано провёл семь встреч, набрав 2 (0+2) очка при полезности «0».
Напомним, летом 2021 года «Сиэтл» забрал Джиордано у «Калгари Флэймз» в ходе драфта расширения. Канадский защитник провёл 15 сезонов в составе «огоньков» — с 2004 года он выступал за команду. С сезона-2013/2014 Джиордано был капитаном «Калгари».
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