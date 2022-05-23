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43 сейва Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

43 сейва Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»
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Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Тайлер Мотт. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 43 сейва.

В составе «Каролины» отличился Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч между командами состоится 25 мая.

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».

«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на втором месте Восточной конференции, набрав 116 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, заняли четвёртое место, записав в свой актив 110 очков.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
22 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 11:54 (5x4)   2:0 Крайдер (Зибанеджад, Труба) – 25:55 (5x5)   2:1 Нидеррайтер (Стаал) – 28:18 (5x5)   3:1 Мотт – 58:37 (en)
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