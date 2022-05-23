43 сейва Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Тайлер Мотт. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 43 сейва.

В составе «Каролины» отличился Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч между командами состоится 25 мая.

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».

«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на втором месте Восточной конференции, набрав 116 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, заняли четвёртое место, записав в свой актив 110 очков.