43 сейва Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Тайлер Мотт. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 43 сейва.
В составе «Каролины» отличился Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч между командами состоится 25 мая.
Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».
«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на втором месте Восточной конференции, набрав 116 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, заняли четвёртое место, записав в свой актив 110 очков.
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