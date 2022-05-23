Купер прокомментировал разгромный счёт в серии над «Флоридой»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал очередную победу над «Флорида Пантерз» (5:1).
«Мы чертовски довольны тем, что здесь происходит, но вы знаете, что «Тампа» не дошла ещё даже до финала Кубка Стэнли. Команда победила всего пару раз в серии, но ведь она ещё не закончена. Не стоит рано радоваться, пока вы не начнёте отмечать четвёртую победу. Мы медленно идём к этому, но это ещё далеко не конец», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится во вторник, 24 мая, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени. «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, также подопечные Джона Купера завоевали трофей в 2020 году.
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