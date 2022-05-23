Макдэвид стал первым игроком, набравшим 2+ очка в первых 9 из 10 матчей плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи в матче второго раунда Кубка Стэнли с «Калгари Флэйм» (4:1, 2-1). Канадец стал первым в истории игроком, набравшим не менее двух очков в девяти из 10 первых игр сезона плей-офф.



Всего в текущем турнире на его счету 23 (6+17) балла, и он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров Кубка Стэнли — 2022.



Напомним, Коннор также повторил рекорд российского форварда Евгения Малкина в новейшей истории НХЛ, набрав 2+ очка в шести играх плей-офф подряд.



Отметим, что новейшая история НХЛ началась после локаута 2004-2005 годов.

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся третий матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии.