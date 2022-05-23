«Ак Барс» расторг контракт с Кэмпфером. Ранее защитник заключил соглашение с «Детройтом»

«Ак Барс» расторг контракт с защитником Стивеном Кэмпфером, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Вчера, 22 мая, было объявлено, что 33-летний хоккеист подписал контракт с «Детройт Ред Уингз» сроком на один год.



Напомним, в прошедшем сезоне Кэмпфер принял участие в 46 встречах в регулярном чемпионате КХЛ за «Ак Барс», в которых забросил 11 шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 30 очков. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей, записав на свой счёт 4 (2+2) балла.



На счету Кэмпфера 231 матч в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз», «Миннесоту Уайлд», «Флориду Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», в которых он набрал 39 (15+24) очков. Защитник был выбран на драфте НХЛ — 2007 клубом «Анахайм Дакс» под общим 93-м номером.