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Защитник Валерий Орехов подписал контракт с «Металлургом»

Защитник Валерий Орехов подписал контракт с «Металлургом»
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Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Валерием Ореховым.

Отмечается, что соглашение между клубом и 22-летним казахстанским игроком обороны рассчитано на два года – до конца сезона-2023/2024.

Всю свою карьеру Орехов провёл в системе «Барыса». На его счету 41 матч в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги, в котором он набрал 6 (1+5) очков при общей полезности «-1». В плей-офф Орехов сыграл в пяти встречах, отдав одну голевую передачу. Всего он провёл 211 матчей в КХЛ, забросив восемь шайб и отдав 24 голевые передачи при полезности «+13».

Валерий Орехов является игроком сборной Казахстана. На чемпионате мира — 2022 форвард провёл семь игр и набрал 7 (3+4) очков.

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