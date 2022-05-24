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Шат-аут Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока

Шат-аут Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-0.

В составе «Тампы» отличились Патрик Марун, поразивший ворота Сергея Бобровского на шестой минуте третьего периода, и Ондржей Палат, отправивший шайбу в пустые ворота на последней минуте. Примечательно, что ещё две шайбы «Лайтнинг» были отменены в результате видеопросмотров после тренерских запросов во второй двадцатиминутке.

Одним из главных героев этой встречи стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 49 бросков. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 сейва.

Таким образом, «Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
24 мая 2022, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Марун (Богосян) – 46:16 (5x5)   2:0 Палат (Чирелли) – 59:37 (en)
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