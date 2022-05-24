Шат-аут Василевского принёс «Тампе» победу над «Флоридой» и выход в финал плей-офф Востока

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-0.
В составе «Тампы» отличились Патрик Марун, поразивший ворота Сергея Бобровского на шестой минуте третьего периода, и Ондржей Палат, отправивший шайбу в пустые ворота на последней минуте. Примечательно, что ещё две шайбы «Лайтнинг» были отменены в результате видеопросмотров после тренерских запросов во второй двадцатиминутке.
Одним из главных героев этой встречи стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 49 бросков. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 сейва.
Таким образом, «Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).
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