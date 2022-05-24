Купер: многому ли «Тампа» научилась с 2019 года? С тех пор мы не проигрываем
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:0, 4-0).
«Думаю ли я, что опыт играет роль? Да, потому что вам нужно пройти через многое, чтобы увидеть, что работает, а что нет.
Мы уступали во многих важных сериях. Но кто их считает? Поверьте мне, это болезненно, но каждый что-то взял из этих поражений и научился новому, как я сам, так и вся команда. Многому ли научился с 2019 года? Ну, с тех пор мы не проигрываем», — приводит слова Купера журналист Эдуардо Энчина.
«Лайтнинг» стали первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).
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