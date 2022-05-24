Брюнетт: разочарован игрой «Флориды» в большинстве. Это вызовет у меня бессонное лето

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт поделился мнением о вылете команды из розыгрыша Кубка Стэнли — 2022.



«Думаю, что мы были ближе к финалу конференции, чем когда-либо. Но нам нужно подняться ещё на один уровень. Я верил, что мы готовы к следующему шагу, но, к сожалению, мы не справились.



Я очень разочарован нашей игрой в большинстве. Не знаю, сильно ли я верил в то, что мы сможем переломить ситуацию. Буду пинать себя за это всё лето. Это уже вызывало у меня бессонные ночи, а теперь, может, вызовет бессонное лето.



«Тампа» является обладателем Кубка Стэнли не просто так, они прошли эволюцию и нашли свой рецепт, как побеждать, и они придерживаются его. Чтобы выигрывать, они обучаются различным хоккейным мелочам, например, блокировке бросков. У них есть капитан Стэмкос, который забил 60 голов, но он играет в защите, блокирует удары. Он хочет, чтобы его команда выиграла, и они все такие. Вот почему они побеждают.



Это был отличный опыт. Тренировать эту команду было весело. Горжусь их усилиями, и думаю, что это ещё не всё. Верю, что команда сделает ещё один шаг. Они станут лучше», — цитирует Брюнетта официальный сайт НХЛ.