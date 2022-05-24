СКА расторг контракт со шведским защитником Фантенбергом

Санкт-петербургский СКА расторг контракт с защитником Оскаром Фантенбергом, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В прошедшем регулярном чемпионате сезона-2021/2022 30-летний шведский хоккеист провёл 33 матча, в которых набрал 5 (0+5) очков при общем показателе полезности «+5». В Кубке Гагарина — 2022 Фантенберг принял участие в 12 встречах, набрав 4 (1+3) очка при общей полезности «-3». Всего на его счету 141 матч в КХЛ, он забросил четыре шайбы и отдал 37 передач при полезности «+24». Также Фантенберг выступал за ХК «Сочи» (2016/2017).



Напомним, СКА занял первое место на Западе по итогам регулярного сезона-2021/2022, в плей-офф дойдя до стадии финала Западной конференции, где уступил ЦСКА со счётом 3-4.