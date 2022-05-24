Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 24 мая, завершился заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2022, проходящего в Тампере и Хельсинки (Финляндия).

Сборная Швейцарии заняла первое место в группе А и вышла попала на занявшую четвёртое место в группе В сборную США. Германия финишировала второй в группе А, команда сыграет с Чехией (третья в группе В). Канада, занявшая третью позицию в группе А, встретится со Швецией — второй в группе В. Наконец, последняя в топ-4 группы А сборная Словакии сыграет с победителем группы В — Финляндией.

Все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею — 2022:

Швейцария — США;

Швеция — Канада;

Финляндия — Словакия;

Чехия — Германия.

Все четвертьфиналы состоятся в четверг, 26 мая. 28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира. Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира.