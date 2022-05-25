Александр Кожевников видит «Локомотив» главным конкурентом СКА и ЦСКА в предстоящем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о том, что видели «Локомотив» главным конкурентом СКА и ЦСКА в предстоящем сезоне.
«Слежу ли за трансферным рынком в КХЛ-2022? Обязательно. Чемпионата мира наши партнёры нас лишили, поэтому всё внимание – КХЛ. И прежде всего Западной конференции КХЛ, которая мне, как «спартаковцу», наиболее интересна.
Мне кажется, все – и болельщики, и специалисты – устали, что в этой конференции финал уже много лет один и тот же, СКА против ЦСКА. Более того, часто это и скрытый финал розыгрыша Кубка Гагарина – кто выигрывает Запад, тот берёт и трофей.
Да, армейские клубы – это монстры КХЛ, но очень хочется, чтобы они на Западе наконец-то почувствовали конкуренцию. У меня есть надежда, что в предстоящем сезоне она может появиться.
При всей симпатии к красно-белым по потенциалу к СКА и ЦСКА всё-таки ближе не «Спартак», а «Локомотив». Другое дело, что каждый год Ярославлю чего-то не хватает, клуб, не уступая соперникам ни по финансам, ни по молодёжной школе, умудряется на чём-то подгореть.
Этой весной мне нравится селекция «Локомотива». Взяли в «Динамо» интересного защитника Сергеева, который был немного в тени Войнова, и вратаря Бочарова, который, судя по интервью, созрел быть первым. В атаке Андронов и Чехович – это тоже усиление к тому серьезному потенциалу, который был у Ярославля в прошлом сезоне», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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