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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 24 на 25 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли четвёртые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина Харрикейнз» – 4:1

«Рейнджерс» одержали уверенную победу и сравняли счёт в серии (2-2). По ходу матча команда из Нью-Йорка вела в счёте 3:0, в начале третьего периода пропустила одну шайбу, но быстро восстановила преимущество.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
25 мая 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Ватрано (Копп, Фокс) – 13:31 (5x4)   2:0 Фокс (Линдгрен, Копп) – 15:42 (5x5)   3:0 Зибанеджад (Линдгрен, Ватрано) – 36:48 (5x5)   3:1 Терявяйнен (Ахо) – 46:33 (5x5)   4:1 Копп (Строум) – 51:10 (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз» – 5:3

«Эдмонтон» с первых секунд заявил о намерении увеличить счёт в серии. На 21-й секунде Райан Ньюджент-Хопкинс открыл счёт в матче, забив самый быстрый гол «Эдмонтона» в плей-офф, а к концу периода «Ойлерз» вели 3:0. «Флэймз» сумели отыграться, причём третий гол забил защитник Расмус Андерссон броском из своей зоны. Правда, «Эдмонтон» быстро собрался, забросил ещё дважды и довёл игру до победы – 5:3 (3-1).

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
25 мая 2022, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 00:21 (5x5)   2:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:53 (5x4)   3:0 Кейн (Драйзайтль, Сеси) – 18:54 (5x5)   3:1 Линдхольм (Ханифин, Тоффоли) – 29:04 (5x4)   3:2 Баклунд (Танев) – 29:40 (5x4)   3:3 Андерссон – 50:56 (4x5)   4:3 Ньюджент-Хопкинс (Бэрри, Ямамото) – 56:33 (5x5)   5:3 Кейн (Макдэвид, Драйзайтль) – 59:35 (en)

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