Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 24 на 25 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли четвёртые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.



«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина Харрикейнз» – 4:1



«Рейнджерс» одержали уверенную победу и сравняли счёт в серии (2-2). По ходу матча команда из Нью-Йорка вела в счёте 3:0, в начале третьего периода пропустила одну шайбу, но быстро восстановила преимущество.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз» – 5:3



«Эдмонтон» с первых секунд заявил о намерении увеличить счёт в серии. На 21-й секунде Райан Ньюджент-Хопкинс открыл счёт в матче, забив самый быстрый гол «Эдмонтона» в плей-офф, а к концу периода «Ойлерз» вели 3:0. «Флэймз» сумели отыграться, причём третий гол забил защитник Расмус Андерссон броском из своей зоны. Правда, «Эдмонтон» быстро собрался, забросил ещё дважды и довёл игру до победы – 5:3 (3-1).

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