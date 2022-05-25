Экс-игрок «Пингвинз» и «Кэпиталз» Орпик окончил колледж через 24 года после поступления

Бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» Брукс Орпик получил диплом об окончании Бостонского колледжа в 41 год, сообщает Russian Machine Never Breaks.
Бывший хоккеист поступил в колледж ещё в 1998 году и выступал за команду колледжа в NCAA на протяжении трёх сезонов.
В 2019 году хоккеист завершил карьеру и сообщил о намерении получить диплом о высшем образовании. На данный момент Орпик занимает должность тренера по развитию игроков «Вашингтона».
С 2001 по 2014 год Орпик выступал за «Питтсбург Пингвинз», а затем перешёл в «Вашингтон Кэпиталз», в котором завершил карьеру в 2019-м.
Отметим, хоккеист дважды принимал участие в олимпийских играх, причём в 2010 году стал серебряным призёром.
Также по ходу карьеры спортсмен стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.
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