Никулинский суд Москвы поделил имущество между Пелагеей и Иваном Телегиным
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Никулинский суд Москвы поделил имущество между певицей Пелагеей и хоккеистом Иваном Телегиным, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-служба суда.
«Удовлетворено частично с одной стороны, частично с другой стороны, более подробно высказываться не будем. Решение суда обжалуем», — цитируют РИА Новости адвоката Телегина Ирину Петрову.
Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Пара объявила о расставании в конце 2019 года.
В прошедшем сезоне Телегин выступал за омский «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 27 матчей и набрал в них 10 очков: забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на его счету пять баллов (три гола и две передачи) в 13 встречах.
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