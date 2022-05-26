Маккиннон — 1 игрок «Колорадо», который оформил больше одного хет-трика в 21-м веке

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся пятый матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 2-3. В составе «Эвеланш» хет-триком отметился Натан Маккиннон.
Натан первый игрок, который оформил больше одного хет-трика за «Колорадо» в плей-офф в 21-м веке. В прошлом сезоне канадец три раза отличился также в ворота «Сент-Луиса». Крайний раз такое удавалось сделать Джо Сакику в сезоне 1995/1996 в ворота «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Кроме Натана ещё одну шайбу забросил Габриэль Ландеског. У «Блюз» забрасывали Владимир Тарасенко, Роберт Томас (дубль), Джастин Фолк, а в овертайме победу в матче им принёс точный бросок Тайлера Бозака.
Примечательно, что «Сент-Луису» удалось отыграться с 0:3 в этой встрече, а затем ещё раз сравнять счёт за 56 секунд до конца основного времени.
У «Сент-Луиса» результативными действиями отметились все российские представители – у Павла Бучневича (0+2) ассистентский дубль, у Владимира Тарасенко (1+1) – гол и результативный пас, а у Алексея Торопченко и Ивана Барбашёва (0+1) – голевые передачи.
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