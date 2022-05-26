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Хет-трик Маккиннона не спас «Колорадо» от поражения «Сент-Луису». У Тарасенко – два очка

Хет-трик Маккиннона не спас «Колорадо» от поражения «Сент-Луису». У Тарасенко – два очка
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся пятый матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 2-3.

В составе «Эвеланш» хет-триком отметился Натан Маккиннон, ещё одну шайбу забросил Габриэль Ландеског. У «Блюз» забрасывали Владимир Тарасенко, Роберт Томас (дубль), Джастин Фолк, а в овертайме победу в матче им принёс точный бросок Тайлера Бозака.

Примечательно, что «Сент-Луису» удалось отыграться с 0:3 в этой встрече, а затем ещё раз сравнять счёт за 56 секунд до конца основного времени.

У «Сент-Луиса» результативными действиями отметились все российские представители – у Павла Бучневича (0+2) ассистентский дубль, у Владимира Тарасенко (1+1) – гол и результативный пас, а у Алексея Торопченко и Ивана Барбашёва (0+1) – голевые передачи.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
26 мая 2022, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Маккиннон (Лехконен, Байрэм) – 03:51 (5x5)   2:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 18:23 (5x4)   3:0 Ландеског (Тэйвз, Маккиннон) – 24:02 (5x5)   3:1 Тарасенко (Ледди, Шенн) – 34:42 (5x5)   3:2 Томас (Бучневич, Ледди) – 49:57 (5x5)   3:3 Фолк (Торопченко, Ледди) – 55:14 (5x5)   4:3 Маккиннон (Байрэм) – 57:14 (5x5)   4:4 Томас (Тарасенко, Бучневич) – 59:04 (6x5)   4:5 Бозак (Ледди, Барбашёв) – 63:38 (5x5)
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