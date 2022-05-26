Умарк перешёл в «Женеву-Серветт», Ватанен и Фильппула продлили контракты с клубом

Хоккейный клуб «Женева-Серветт» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами – это Линус Умарк, Сами Ватанен, Валттери Фильппула и Киану Дерунгс.



Умарк и Ватанен подписали двухлетние контракты, Фильппула – однолетний.



Умарк провёл прошедший сезон в шведском «Лулео» и набрал 58 очков в 52 матчах регулярного чемпионата: забросил 21 шайбу и отдал 37 результативных передач. В плей-офф на его счету 17 очков (4+13) в 17 встречах.



Ватанен в прошлом сезоне выступал за «Женеву» и набрал 38 очков в 38 играх «регулярки»: на его счету девять голов и 29 результативных передач. В плей-офф он провёл два матча и забросил одну шайбу.



Фильппула в прошедшем сезоне также играл за «Серветт» и принял участие в 48 играх регулярного чемпионата, где набрал 47 очков (19+28). В плей-офф у него одна передача в двух играх.