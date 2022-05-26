Адвокат: справедливость восторжествовала. Телегин выводил деньги и прятал их на счетах

Адвокат певицы Пелагеи Филипп Рябченко рассказал о результатах судебного заседания по разделу имущества между Пелагеей и хоккеистом Иваном Телегиным.



«Суд признал квартиру на Нежинской улице (на которую претендовал Иван) собственностью Пелагеи. Были учтены все представленные доказательства и документы о том, что денежные средства на это жилье дала мама артистки, и Телегин не имел к ним никакого отношения. На что он рассчитывал, — неизвестно.



«Мы очень довольны результатом, справедливость восторжествовала. Когда я познакомился с Пелагеей и узнал детали дела, ни минуты не сомневался в том, что у Телегина нет никаких шансов с такими недостойными требованиями. Он три года жил в квартире, которую не приобретал. Он выводил деньги из семьи, прятал их на счетах и приобретал имущество на своих родственников и родственников его нынешней жены Марии Гончар. Суд вынес единственно верное решение — все требования Телегина к Пелагее оставить без удовлетворения. Никакие заказные статьи, никакое давление на мою клиентку не возымели действия. Надо соблюдать закон и быть порядочным человеком», – цитирует Рябченко «Стархит».



Сообщается, что дом, за который бывшие супруги продолжают выплачивать ипотеку, остался в совместной собственности — после его продажи, сумма будет поделена поровну. Кроме того, были разделены денежные средства Пелагеи и Ивана: суд обязал спортсмена выплатить экс-супруге половину сумм, которые он снимал со счетов и пытался скрыть от жены ещё будучи в браке.

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