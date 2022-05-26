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Сборная Чехии по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира — 2022, обыграв Германию

Сборная Чехии по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира — 2022, обыграв Германию
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Сборная Чехии одержала победу над командой Германии в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк с передачи Томаша Гертла и
Червенки, сам Роман Червенка после паса от Крейчи и Филипа Гронека, Давид Крейчи, которому ассистировали Пастрняк и Червенка, а также Иржи Смейкал, автор передачи — Давид Кемпф. Единственный гол немцев забил Мориц Зайдер, ассистенты — Марцель Нёбельс и Маттиас Плахта.

Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира — 2022. В других парах встречаются: Швеция — Канада (3:1, 3-й период), Финляндия — Словакия и Швейцария — США (оба матча начнутся в 20:20 по московскому времени).

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Германия
Окончен
1 : 4
Чехия
0:1 Пастрняк (Гертл, Червенка) – 02:17 (5x4)   0:2 Червенка (Крейчи, Гронек) – 10:04 (5x4)   0:3 Крейчи (Пастрняк, Червенка) – 32:10 (5x4)   1:3 Зайдер (Нёбельс, Плахта) – 53:48 (6x5)   1:4 Смейкал (Кемпф) – 58:10 (en)
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