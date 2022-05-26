Российский форвард системы «Калгари» Завгородний помещён на драфт отказов
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Российский нападающий «Калгари Флэймз» Дмитрий Завгородний помещён на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
21-летний форвард продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге в составе ХК «Сочи».
В прошедшем сезоне Завгородний уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Нападающий принял участие в 10 встречах, отдав три результативных передачи при среднем игровом времени 18.25 и показателе полезности «+1», а затем клуб и хоккеист расторгли контракт по инициативе самого форварда.
Затем Завгородний вернулся в Северную Америку, где выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Стоктон Хит». В 12 играх сезона он стал автором одного результативного паса.
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