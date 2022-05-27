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«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился пятый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Эдмонтона» отличились Дарнелл Нурс, Ессе Пульюярви, Зак Хайман, Эван Бушар и Коннор Макдэвид.

За «Флэймз» забивали Эндрю Мандданапе, Микаэль Баклунд, Джонни Годро и Калле Йернкрок.

Канадские команды забили друг другу четыре гола за 71 секунду. Таким образом, они установили рекорд по скорости забрасывания четырёх шайб.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
27 мая 2022, пятница. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Манджапане (Коулман, Баклунд) – 10:13 (5x5)   2:0 Баклунд (Стоун, Коулман) – 25:41 (5x5)   2:1 Нурс (Драйзайтль, Хайман) – 27:40 (5x5)   2:2 Пульюярви (Хайман) – 29:56 (5x5)   2:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 34:57 (5x4)   3:3 Годро (Чюлингтон) – 35:12 (5x5)   4:3 Йернкрок (Задоров) – 35:28 (5x5)   4:4 Бушар (Драйзайтль, Кит) – 36:08 (5x5)   4:5 Макдэвид (Драйзайтль) – 65:03 (5x5)

Российский защитник Никита Задоров отметился одной результативной передачей.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии со счётом 4-1. Команда вышла в финал Западной конференции.

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