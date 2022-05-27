«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился пятый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.



В составе «Эдмонтона» отличились Дарнелл Нурс, Ессе Пульюярви, Зак Хайман, Эван Бушар и Коннор Макдэвид.



За «Флэймз» забивали Эндрю Мандданапе, Микаэль Баклунд, Джонни Годро и Калле Йернкрок.

Канадские команды забили друг другу четыре гола за 71 секунду. Таким образом, они установили рекорд по скорости забрасывания четырёх шайб.

Российский защитник Никита Задоров отметился одной результативной передачей.



Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии со счётом 4-1. Команда вышла в финал Западной конференции.