Артём Чубаров вошёл в тренерский штаб Ильи Воробьёва в «Металлурге»

Бывший ассистент Дэвида Немировски в нижегородском «Торпедо» Артём Чубаров вошёл в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга». Он будет помощником Ильи Воробьёва, об этом сообщает официальная группа магнитогорцев во «ВКонтакте».



Воспитанник нижегородского хоккея играл на позиции центрального нападающего. По ходу карьеры защищал цвета «Торпедо» из Нижнего Новгорода, московского «Динамо», «Ванкувер Кэнакс» (НХЛ), «Сиракьюз Кранч» и «Манитоба Мус» (АХЛ), «Канзас Сити Блейдс» (ИХЛ), а также омского «Авангарда».



В 2010 году Артём Чубаров закончил игровую карьеру. С 2014 по 2022 год он был тренером в «Торпедо».



Достижения в качестве игрока: серебряный призёр ЮЧМ-1998, чемпион МЧМ-1999, серебряный призёр Евролиги 1998 и 1999 годов, чемпион России 2005 года.

Напомним, по окончании прошлого сезона, регулярный чемпионат которого завершился досрочно, «Торпедо» не попало в плей-офф КХЛ. «Металлург» дошёл до финала Кубка Гагарина.