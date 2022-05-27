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В США хоккеист с размаху ударил одного соперника по ногам, разломав клюшку, и снёс другого

В США хоккеист с размаху ударил одного соперника по ногам, разломав клюшку, и снёс другого
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В одной из низших хоккейных лиг Северной Америки произошёл необычный инцидент.

В ходе матча игрок одной из команд ударил соперника клюшкой между ног, в результате чего хоккеист рухнул на лёд. Одноклубник решил заступиться за него и отомстить обидчику. Хоккеист под восьмым номером подъехал к сопернику и с размаху ударил его клюшкой по ногам, сбив того с ног, разломав собственную клюшку и отбросив её.

Этим инцидент не ограничился. На восьмого номера поехал другой соперник (номер шесть). Тем не менее хоккеист не растерялся и перед столкновением прыгнул в ноги шестому номеру, применив своеобразную «мельницу» и снеся того с ног.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

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