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Видео решающего в серии гола «Колорадо» за шесть секунд до сирены

Видео решающего в серии гола «Колорадо» за шесть секунд до сирены
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш» Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось выиграть серию.

У «Эвеланш» решающую шайбу на последней минуте матча за шесть секунд до сирены забросил Даррен Хельм, чем принёс победу гостям.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе «Сент-Луиса» в этой игре забитыми шайбами отметились Джастин Фолк и Джордан Кайру. Голевые передачи на счету Роберта Томаса, Нико Миккола и Брэйдена Шенна.

Таким образом «Колорадо» победит в серии 4-2 и вышел в финал Западной конференции НХЛ.

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