«Колорадо» вышел в финал конференции впервые за 20 лет

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш» Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось выиграть серию и выйти в финал Запада.

Примечательно, что «Колорадо» вышел в финал конференции впервые за 20 лет, с тех пор как в 2002 году на этой стадии проиграл Детройт Ред Уингз.

Напомним, у «Эвеланш» в сегодняшнем матче дубль на счету Джей Ти Комфера, ещё одну шайбу на последней минуте игры за шесть секунд до сирены забросил Даррен Хельм, чем принёс победу гостям.

В составе «Сент-Луиса» в этой игре забитыми шайбами отметились Джастин Фолк и Джордан Кайру. Голевые передачи на счету Роберта Томаса, Нико Миккола и Брэйдена Шенна.

В финале Западной конференции «Колорадо» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».