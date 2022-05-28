В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш» Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось выиграть серию и выйти в финал Запада.
Примечательно, что «Колорадо» вышел в финал конференции впервые за 20 лет, с тех пор как в 2002 году на этой стадии проиграл Детройт Ред Уингз.
Напомним, у «Эвеланш» в сегодняшнем матче дубль на счету Джей Ти Комфера, ещё одну шайбу на последней минуте игры за шесть секунд до сирены забросил Даррен Хельм, чем принёс победу гостям.
В составе «Сент-Луиса» в этой игре забитыми шайбами отметились Джастин Фолк и Джордан Кайру. Голевые передачи на счету Роберта Томаса, Нико Миккола и Брэйдена Шенна.
В финале Западной конференции «Колорадо» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».
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