Расписание полуфинальных матчей чемпионата мира — 2022 по хоккею

Сегодня, 28 мая, в Тампере (Финляндия) состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира 2022 года по хоккею.
Будут сыграны следующие встречи:
14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.
Напомним, в четвертьфинале сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Германии со счётом 4:1. Канада сумела переиграть Швецию со счётом 4:3, уступая по ходу встречи 0:3 и забросив решающую шайбу в овертайме.
Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией – 4:2, уступая после первого периода со счётом 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0). Отметим, что швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, одержав семь побед в семи матчах на групповом этапе. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.
Отметим, что решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменили команды Франции и Австрии.
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