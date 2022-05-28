Кто сыграет в финале ЧМ-2022 по хоккею?

Сегодня, 28 мая, в Тампере (Финляндия) состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира 2022 года по хоккею.

Сыграют следующие пары:



Финляндия — США;

Канада — Чехия.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто сыграет в финале ЧМ-2022 по хоккею?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в четвертьфинале сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Германии со счётом 4:1. Канада сумела переиграть Швецию со счётом 4:3, уступая по ходу встречи 0:3 и забросив решающую шайбу в овертайме.



Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией – 4:2, уступая после первого периода со счётом 1:2. Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0). Отметим, что швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, одержав семь побед в семи матчах на групповом этапе. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.