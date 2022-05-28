Сборная США проиграла 11-й подряд полуфинал на чемпионатах мира по хоккею

Несколько минут назад в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился первый полуфинальный матч, в котором хозяйка турнира Финляндия принимала сборную США. Встреча завершилась поражением сборной США со счётом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).
Этот полуфинал стал для США 11-м проигранным подряд.
Формат плей-офф на чемпионатах мира был введён в 1992 году, и с тех пор американцы 11 раз выступали в полуфиналах, но ни разу не выигрывали. В матчах за выход в финал США принимали участие в 1994, 1996, 2001, 2004, 2009, 2013, 2015, 2016, 2018, 2021 и 2022 годах.
Напомним, в составе США в этой встрече отличились Нейт Шмидт, Шон Фаррелл и Адам Годетт. У Финляндии забили Миро Хейсканен, Сакари Маннинен, Сами Ватанен и Йоэль Армиа.
Во втором полуфинале, который состоится сегодня в 18:20 мск, сыграют сборные Канады и Чехии.
- 28 мая 2022
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