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Лехтонен: здорово, что у Финляндии здесь есть Хейсканен. Он невероятный игрок

Лехтонен: здорово, что у Финляндии здесь есть Хейсканен. Он невероятный игрок
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Защитник сборной Финляндии Микко Лехтонен прокомментировал игру форварда Миро Хейсканена на чемпионате мира – 2022.

«Здорово, что здесь есть Хейсканен. Он невероятный игрок. Он так хорошо катается, он всё видит, когда находится на льду. Он умеет хорошо двигаться и может манипулировать шайбой. Это хорошо для нас», – цитирует Лехтонена официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, финны одержали волевую победу над сборной США в полуфинальном матче. Соперника по финалу хозяева турнира узнают по итогам матча Канады и Чехии, который проходит в эти минуты.

Всего на турнире Хейсканен провёл пять матчей с учётом плей-офф и набрал пять очков: забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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