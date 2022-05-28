Лехтонен: здорово, что у Финляндии здесь есть Хейсканен. Он невероятный игрок

Защитник сборной Финляндии Микко Лехтонен прокомментировал игру форварда Миро Хейсканена на чемпионате мира – 2022.

«Здорово, что здесь есть Хейсканен. Он невероятный игрок. Он так хорошо катается, он всё видит, когда находится на льду. Он умеет хорошо двигаться и может манипулировать шайбой. Это хорошо для нас», – цитирует Лехтонена официальный сайт Международной федерации хоккея.



Напомним, финны одержали волевую победу над сборной США в полуфинальном матче. Соперника по финалу хозяева турнира узнают по итогам матча Канады и Чехии, который проходит в эти минуты.



Всего на турнире Хейсканен провёл пять матчей с учётом плей-офф и набрал пять очков: забил один гол и отдал четыре результативные передачи.