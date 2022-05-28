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Лехтонен: финал — особенное событие. Неважно, с кем мы будем играть

Лехтонен: финал — особенное событие. Неважно, с кем мы будем играть
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Защитник сборной Финляндии Микко Лехтонен прокомментировал выход в финал домашнего чемпионата мира по хоккею.

«Это особенное событие. На данный момент осталась всего одна игра. Это финал. Неважно, с кем мы будем играть, но перед домашними болельщиками финал – всегда особенный для нас», – цитирует Лехтонена официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, финны одержали волевую победу над сборной США в полуфинальном матче, а Лехтонен вошёл в тройку лучших игроков своей сборной по итогам турнира.

Соперник Финляндии по финалу определится после матча Канады и Чехии. На момент написания новости чехи ведут в счёте 1:0 к 18-й минуте матча.

Отметим, этот финал станет для финской сборной третьим подряд на чемпионатах мира.

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