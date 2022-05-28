Крейчи: сегодняшнее судейство матча с Канадой — это насмешка

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи отреагировал на судейство полуфинального матча чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором чехи крупно уступили команде Канады со счётом 1:6.
«Так много ошибок… Мы должны хотеть играть с шайбой, а мы боялись этого и просто выбрасывали её. Судейство? Сегодня это была насмешка», – цитирует Крейчи журналист Роберт Рампа в «Твиттере».
В матче за третье место, который состоится завтра, 29 мая, и начнётся в 14:20 мск, сборная Чехии сыграет с командой США. Встреча пройдёт также в Тампере на «Нокиа-Арене».
Финальный матч между сборными Финляндии и Канады состоится также 29 мая и начнётся в 20:20 мск. Отметим, что эти команды третий раз подряд сыграют друг с другом в финале турнира. В обоих предыдущих финалах команды обменялись победами.
- 28 мая 2022
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