Крейчи: сегодняшнее судейство матча с Канадой — это насмешка

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи отреагировал на судейство полуфинального матча чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором чехи крупно уступили команде Канады со счётом 1:6.

«Так много ошибок… Мы должны хотеть играть с шайбой, а мы боялись этого и просто выбрасывали её. Судейство? Сегодня это была насмешка», – цитирует Крейчи журналист Роберт Рампа в «Твиттере».

В матче за третье место, который состоится завтра, 29 мая, и начнётся в 14:20 мск, сборная Чехии сыграет с командой США. Встреча пройдёт также в Тампере на «Нокиа-Арене».

Финальный матч между сборными Финляндии и Канады состоится также 29 мая и начнётся в 20:20 мск. Отметим, что эти команды третий раз подряд сыграют друг с другом в финале турнира. В обоих предыдущих финалах команды обменялись победами.