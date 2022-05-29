Дыбленко: наверное, переговоры с ЦСКА были самые быстрые в моей карьере

Новичок ЦСКА защитник Ярослав Дыбленко рассказал об эмоциях от перехода в армейскую команду.
«Стал одним из первых, кого пригласил ЦСКА в межсезонье? Это было приятно, конечно. Разговоры давно ходили, но в результате всё прошло настолько быстро, что я даже не ожидал такого. Наверное, это были самые быстрые переговоры о контракте в моей карьере.
С Сергеем Фёдоровым ещё не общался. Разговаривал с его помощниками, с администраторами команды. Сейчас пока все отдыхают. Вот соберёмся, тогда и познакомимся. Думаю, что проблем с адаптацией в команде не будет.
Я видел матчи ЦСКА, смотрел финальную серию. ЦСКА всегда играет мощно. Все стараются, в составе много мастеровитых хоккеистов, каждый хочет побеждать. А ведь это самое главное желание. В этом году при Сергее Фёдорове ЦСКА показывал интересный хоккей. Хочется влиться в команду и помочь ей снова добиться успеха.
Адаптация? Я всегда хорошо чувствую себя в коллективе. Я не замкнутый, всегда за дружеское общение. Неважно, с молодыми или опытными. Во многих командах игроки как-то по группам делятся, из-за этого всё рушится. Кучками двигаться — это не по мне. Надеюсь, у меня получится дополнить новый коллектив. Там есть и куда опытнее меня ребята, и игроки, которые брали Кубок. А это очень тяжёлый, эмоциональный путь, пройдя который, люди становятся старше. Так что и молодые игроки ЦСКА могут меня чему-то научить», – цитирует Дыбленко официальный сайт КХЛ.
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