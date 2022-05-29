К. Курашёв — о финале ЧМ-2022: у Финляндии есть возможность сотворить историю

Константин Курашёв, бывший главный тренер «Омских Крыльев» и отец нападающего сборной Швейцарии Филиппа Курашёва, поделился ожиданиями от финала чемпионата мира – 2022 между командами Канады и Финляндии.
«Я не очень силён, если честно, в прогнозах. С одной стороны, видимо, так складывается, что на данный момент опять же в отсутствие сборной России, эти две сборные не просто так попадают три раза подряд в финал. Действительно, на данный момент они лучшие команды в мире. С другой стороны, конечно, хотелось бы какого-то разнообразия, чтобы и другие команды были в финале. Но мы имеем то, что имеем.
У Финляндии есть возможность сотворить историю — второй раз в истории хоккея выиграть в один сезон Олимпийские игры и чемпионат мира, что до этого получалось только у Швеции. Они играют у себя дома. С одной стороны, хотелось бы пожелать, чтобы команда, проводящая чемпионат мира, выиграла. С другой – то, что Канада показала в плей-офф, тоже достойно. Но мы знали, что канадцы умеют включаться в нужный момент и показывать лучший хоккей именно в играх плей-офф.
Хотелось бы посмотреть красивый и интересный хоккей с большим количеством голов, чтобы он не был закрытым и оборонительным. Поживём – увидим. Но, повторюсь, мои прогнозы редко сбываются. Я очень плохой прогнозист, я хочу получить удовольствие от той игры, которую мы увидим», — сказал Курашёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Полную версию эксклюзивного интервью вскоре можно будет прочитать на «Чемпионате».
- 29 мая 2022
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