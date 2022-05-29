«Позор. Надеюсь, судьям тоже дадут золотые медали». Бывший хоккеист НХЛ о спорном удалении

Бывший защитник клубов НХЛ Марк Мето на своей странице в «Твиттере» прокомментировал спорное удаление, приведшее к первому голу сборной Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею — 2022 в ворота Канады.

«Позор! Надеюсь, судьям тоже дадут золотые медали, если Финляндия выиграет матч», — говорится в сообщении.

Напомним, на 45-й минуте нападающий Коул Силлинджер получил удаление, когда канадцы выигрывали 1:0 и уже находились в меньшинстве — «четыре на пять». По мнению рефери встречи, Силлинджер попал сопернику клюшкой по лицу. Тем не менее этот момент оказался спорным, так как удара замечено не было. Сборная Финляндии реализовала это большинство и сравняла счёт.

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии. После третьего периода ничья — 3:3.