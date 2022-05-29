Селянне поздравил финскую сборную с победой на чемпионате мира

Легендарный финский форвард Теэму Селянне отреагировал на победу национальной команды на чемпионате мира. Сегодня, 29 мая, финские хоккеисты обыграли в овертайме Канаду со счётом 4:3. Турнир проходил в Финляндии.



«Поздравляю, Финляндия! Первое олимпийское золото, а теперь ещё и чемпионы мира. Неплохой год», — написал Селянне у себя в соцсетях.



На 25-й минуте Дилан Козенс, реализовав большинство, вывел канадцев вперёд. На 45-й минуте Микаэль Гранлунд забил в ситуации «пять на три» и сравнял счёт. На 46-й минуте он оформил дубль и вывел финнов вперёд. На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады. На 58-й минуте Зак Уайтклауд отыграл один гол. Через 48 секунд Макс Комтуа сравнял счёт. Оба гола были забиты, когда канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Победный гол на 67-й минуте забил Сакари Маннинен.

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