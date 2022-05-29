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Радость финских игроков после победы на чемпионате мира по хоккею 2022 года. Видео

Радость финских игроков после победы на чемпионате мира по хоккею 2022 года. Видео
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Появилось видео с первой реакцией игроков сборной Финляндии после гола в овертайме чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Момент можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.

Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в матче со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и победила США в матче за выход в финал (4:3).

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