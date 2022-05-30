Доминик Гашек поздравил сборную Чехии с завоеванием бронзовых медалей чемпионата мира

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» прокомментировал завоевание национальной сборной бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею 2022 года.

«Спустя много лет снова медали! Большие поздравления ребятам и всем, кто принимал в этом участие! Для нас это важный шаг в продвижении вперёд на ближайшие годы. Нас ждёт ещё больше!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Чехии. Встреча закончилась победой чешской команды со счётом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1). Таким образом, сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира — 2022.