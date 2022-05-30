Сергей Зборовский подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом»

Защитник Сергей Зборовский принял квалификационное предложение «Автомобилиста» и подписал новый односторонний контракт с екатеринбургским клубом, сообщает официальный сайт команды. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два года.



Зборовский выступает в Екатеринбурге с 2020 года. В составе «Автомобилиста» он сыграл в КХЛ 87 матчей, набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+5», провёл 66 силовых приёмов и заблокировал 88 бросков.



В прошедшем сезоне он сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата и набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.



Ранее он также выступал за «Торпедо», «Сочи», «Рязань» и московское «Динамо».

По итогам прошлого сезона, который был досрочно завершён, «Автомобилист» занял девятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.