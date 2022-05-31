Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс установил новый рекорд НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит решающий, седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» защитник Адам Фокс забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, Фокс набрал 10 (2+8) очков в матчах, когда команде грозил вылет в плей-офф НХЛ в случае поражения, что является рекордом франшизы для защитника.

В текущем сезоне плей-офф НХЛ Фокс принял участие в 14 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.

На данный момент счёт в серии 3-3.

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».