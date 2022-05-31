Форвард «Каролины» Джарвис досрочно завершил матч после столкновения с Трубой. Видео

Один из лидеров «Каролины Харрикейнз», нападающий Сет Джарвис в первом периоде седьмого, решающего домашнего матча серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» получил повреждение во время столкновения с защитником гостей Джейкобом Трубой и не смог продолжить встречу.

Посмотреть видео столкновения можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Джарвис провёл 13 матчей, в которых набрал 8 очков, забросив 3 шайбы и отдав 5 результативных передач. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард заработал 40 (17+23) очков в 68 играх.

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На момент написания новости идёт второй период, счёт в матче – 2:0 в пользу «Рейнджерс». Заброшенными шайбами отметились Адам Фокс и Крис Крайдер. Победитель встречи встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финале Восточной конференции. На Западе финалистами стали «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз».