Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов рассказал, изменилось ли отношение к нему в НХЛ из-за ситуации на Украине

Капризов рассказал, изменилось ли отношение к нему в НХЛ из-за ситуации на Украине
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, изменилось ли отношение к нему из-за спецоперации на территории Украины.

«Ситуация на Украине? Не хочу об этом что-то говорить. Местные ребята спрашивали, какие-то новости показывали. Никаких вопросов вроде не задавали. К нам с Димой Куликовым отношение никак не изменилось, никто со мной ничего не сделал», — приводит слова Капризова «РИА Новости Спорт».

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард провёл 81 матч, набрав 108 (47+61) баллов при показателе полезности «+27». В плей-офф на счету Капризова шесть встреч, в которых он забросил семь шайб и отдал одну голевую передачу при полезности «+1».

Новость по теме
Капризов: некоторые люди ненавидели меня в начале сезона, но «Миннесота» изменила ситуацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022