Капризов рассказал, изменилось ли отношение к нему в НХЛ из-за ситуации на Украине

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, изменилось ли отношение к нему из-за спецоперации на территории Украины.



«Ситуация на Украине? Не хочу об этом что-то говорить. Местные ребята спрашивали, какие-то новости показывали. Никаких вопросов вроде не задавали. К нам с Димой Куликовым отношение никак не изменилось, никто со мной ничего не сделал», — приводит слова Капризова «РИА Новости Спорт».



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард провёл 81 матч, набрав 108 (47+61) баллов при показателе полезности «+27». В плей-офф на счету Капризова шесть встреч, в которых он забросил семь шайб и отдал одну голевую передачу при полезности «+1».