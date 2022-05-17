Капризов: некоторые люди ненавидели меня в начале сезона, но «Миннесота» изменила ситуацию

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подвёл итоги сезона НХЛ, а также рассказал об отношениях с болельщиками клуба.
«В целом, я думаю, сезон был отличным, и лично для меня тоже. Он начался не очень хорошо, некоторые люди ненавидели меня в начале. Мы смогли изменить ситуацию, и даже если вы сравните это с прошлым сезоном, я думаю, что в этом году он был намного более стабильным. Так что в целом я доволен.
Я люблю болельщиков. Они были великолепны. Когда я гуляю по городу, меня часто замечают и останавливают. Но я принимаю это. Они — причина, по которой я здесь. Буквально на днях мы были на командном мероприятии в ресторане, и к нам подошла куча людей. Кто-то, кто говорил по-русски, подошёл ко мне, и мы получили возможность поговорить. Как я уже сказал, я люблю фанатов. Если у меня есть шанс увидеть их, я обязательно уделю им время», — цитирует Капризова официальный сайт «Миннесоты».
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