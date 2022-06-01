The Athletic рассказал, помешает ли перестройка в «Вашингтоне» погоне Овечкина за Гретцки

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, сможет ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжить погоню за рекордом легендарного Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в случае перестройки в команде.

«До тех пор, пока «столичные» не приступят к радикальной перестройке — а нет никаких признаков того, что они это сделают, пока Овечкин находится в составе, — я не думаю, что изменения окажут огромное влияние на результативность Овечкина.



Поклонники должны больше беспокоиться о травмах и/или возрасте, которые гонятся за Восьмёркой. Да, я знаю, я знаю…» — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

Отметим, что сейчас на счету 36-летнего Овечкина 780 голов в НХЛ. У лидирующего Гретцки — 894 шайбы.