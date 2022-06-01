Драйзайтль установил рекорд по длительности серии в Кубке Стэнли с несколькими ассистами

26-летний немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился ассистентским дублем в первой игре финала Западной конференции плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (6:8, 0-1 в серии), благодаря чему установил новый рекорд.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, Драйзайтль провёл уже шестой матч подряд, в которых он совершает как минимум две результативные передачи. Всего в этих встречах он отдал 17 ассистов. Это уже его девятая игра кряду с набранными очками.

Всего в текущем Кубке Стэнли Драйзайтль принял участие в 12 встречах, в которых набрал 26 (7+19) очков при коэффициенте полезности «+7».

Напомним, следующая игра между командами пройдёт также на домашнем льду «Колорадо» — стадионе «Болл-Арена» в ночь на пятницу, 3 июня. Начало – в 3:00 мск.