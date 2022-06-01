Матч «Колорадо» — «Эдмонтон» — в топ-10 среди самых результативных за всю историю плей-офф

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6.
Как сообщает официальный сайт лиги, эта игра стала десятой по результативности за всю историю Кубка Стэнли.
В составе «Колорадо» отличились Джей Ти Комфер (дубль), Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског. За «Эдмонтон» забили Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Зак Хайман, Коннор Макдевид, Дерек Райан и Райан Ньюджент-Хопкинс.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу американской команды.
Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» одержал победу в серии с «Калгари Флэймз».
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