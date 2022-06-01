Матч «Колорадо» — «Эдмонтон» стал третьим по результативности в плей-офф НХЛ

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6. Данная игра стала третьей по результативности обеих команд в финалах, полуфиналах конференций или финалах Кубка Стэнли.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, больше голов было забито в матчах «Эдмонтон» — «Чикаго Блэкхоукс» (10:5) в сезоне-1984/1985 и «Чикаго» — «Монреаль Канадиенс» (8:7) в 1973-м.
В составе «Колорадо» отличились Джей Ти Комфер (дубль), Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског. За «Эдмонтон» забили Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Зак Хайман, Коннор Макдевид, Дерек Райан и Райан Ньюджент-Хопкинс.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу американской команды.
Напомним, регулярный чемпионат «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятой строчке турнирного зачёта.
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