Матч «Колорадо» — «Эдмонтон» стал третьим по результативности в плей-офф НХЛ

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6. Данная игра стала третьей по результативности обеих команд в финалах, полуфиналах конференций или финалах Кубка Стэнли.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, больше голов было забито в матчах «Эдмонтон» — «Чикаго Блэкхоукс» (10:5) в сезоне-1984/1985 и «Чикаго» — «Монреаль Канадиенс» (8:7) в 1973-м.

В составе «Колорадо» отличились Джей Ти Комфер (дубль), Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског. За «Эдмонтон» забили Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Зак Хайман, Коннор Макдевид, Дерек Райан и Райан Ньюджент-Хопкинс.



Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу американской команды.



Напомним, регулярный чемпионат «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятой строчке турнирного зачёта.