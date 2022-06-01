Лукоянов — о контракте с «Ак Барсом»: были предложения от «Салавата» и «Автомобилиста»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о продлении контракта с казанским клубом. Он выступает за команду с 2011 года.
«Естественно, для меня приоритетом был «Ак Барс». Я почти всю карьеру провёл в Казани. Особых затруднений в переговорах не было. Небольшая задержка была связана с тем, что не могли определиться с главным тренером. Понятно, что игроков подписывают, учитывая мнение наставника – нужен ему хоккеист или нет. Поэтому не только я ждал своего контракта, все были в режиме ожидания. В общем, мы быстро договорились и меня всё устроило. Поэтому не рассматривал варианты с переездом в другие города.
Действительно, были предложения. Команд много, но таких условий, как в «Ак Барсе», наверное, единицы. К тому же Казань – это бренд, клуб является одним из самых титулованных в нашем хоккее. Поэтому все мечтают здесь играть.
А так да, 3-4 команды предлагали мне контракт. «Салават» среди них был, но мы особо не углублялись в конкретику, поскольку «Ак Барс» для меня был в приоритете. Сам я в переговоры не входил, занимался мой агент. «Автомобилист» тоже интересовался, предлагал идентичные условия контракта. Но для меня главное, чтобы мой клуб «Ак Барс» хотел меня оставить. Это дорогого стоит. Лично я разговаривал только с «Ак Барсом», – цитирует Лукоянова «Татар-Информ».
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