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Мартен Сан-Луи продлил контракт с «Монреалем» и стал главным тренером

Мартен Сан-Луи продлил контракт с «Монреалем» и стал главным тренером
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«Монреаль Канадиенс» подписал новый контракт со специалистом Мартеном Сан-Луи, сообщает официальный сайт клуба.

46-летний специалист продолжит работу с командой в качестве главного. Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера клуба. Соглашение с тренером рассчитано на три года, до конца сезона-2024/2025.
Под руководством Сан-Луи «Канадиенс» добились победы в 14 матчах из 37, набрав при этом больше половины от общего числа очков за сезон (32 из 55).

Сан-Луи стал 32-м главным тренером в истории «Канадиенс».

Напомним, «Монреаль» начинал сезон под руководством Доминика Дюшарма, который в прошлом году впервые с 1993 года вывел команду в финал Кубка Стэнли.

По итогам нынешнего сезона команда не попала в плей-офф НХЛ.

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