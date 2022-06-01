Генменеджер «Монреаля» рассказал о решении назначить Сан-Луи главным тренером клуба

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз прокомментировал назначение Мартена Сан-Луи на должность главного тренера клуба.



«Мартен – проверенный лидер, он имеет хорошую коммуникацию с игроками, а также обладает глубоким пониманием и страстью к хоккею. Его приход вдохнул новую энергию в нашу команду, и мы с нетерпением ждём его возвращения на скамейку запасных, чтобы он продолжил руководить нашей командой в будущем», — цитирует Хьюза Sportsnet.



46-летний специалист продолжит работу с командой. Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера клуба. Соглашение с тренером рассчитано на три года, до конца сезона-2024/2025.



Под руководством Сан-Луи «Канадиенс» добились победы в 14 матчах из 37, набрав при этом больше половины от общего числа очков за сезон (32 из 55). Сан-Луи стал 32-м главным тренером в истории «Канадиенс».

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